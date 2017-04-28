Правительство одобрило законопроект о курортном сборе

Российское правительство одобрило законопроект о введении курортного сбора с отдыхающих в четырех регионах страны. Об этом сообщает министерство по делам Северного Кавказа.

Сбор с туристов планируется ввести в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях в 2018-2022 годах.

От сбора освобождаются дети, инвалиды и ветераны Великой отечественной.

Максимальный размер сбора — 100 рублей в день.

«В ходе эксперимента предполагается с учетом особенностей курортной и туристской сфер основных российских курортов апробировать различные механизмы курортного сбора. По итогам будет принято решение о его введении на постоянной основе на всей территории России или об отказе от его введения», — говорится в релизе ведомства.