ФСБ ответила Рашкину на запрос о «тайной империи» Медведева

ФСБ прислала ответ на запрос депутата Госдумы, главы московского отделения КПРФ Валерия Рашкина о «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева.

«Хитрая ФСБ прислала ответ по имуществу Медведева с пометкой "для служебного пользования". Информации по вопросу там чуть менее чем ноль», — написал Рашкин в твиттере.

В марте депутат направил просьбу проверить данные об имуществе Медведева в СК, Генпрокуратуру и ФСБ.

Из Следственного комитета ему уже ответили, заявив, что этим вопросом должна заниматься прокуратура.

2 марта Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выпустил фильм-расследование «Он вам не Димон», в котором утверждается, что премьер через сеть фондов, контролируемых его однокурсником, владеет виллами, виноградниками и яхтами.

Ролик набрал на YouTube уже более 20 млн просмотров.