СМИ сообщили о тайных переговорах Путина с Порошенко по поводу снабжения Донбасса

Президент Владимир Путин и украинский президент Петр Порошенко могли провести в апреле очередной «тайный» телефонный разговор. О этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным источника в Киеве, Путин и Порошенко в начале апреля обсуждали обмен пленными, поставки в Донбасс продуктов питания, воды и электроэнергии. Украинский лидер мог предупредить Москву о проблеме с долгами за электричество в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. По его словам, если долги не погасят, Киев прекратит поставки электричества в Донбасс.

Между тем источник в Москве заявил об «уважительном корректном ключе» разговора Путина и Порошенко. Вместе с тем, «президенты вынуждены были шутить, чтобы не разругаться и не наговорить друг другу резкостей», отметил он.