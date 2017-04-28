Шамалов избавился от основной части акций «Сибура»

Компания «Траст» Леонида Михельсона выкупила у ООО «Яуза 12» Кирилла Шамалова 17% акций холдинга «Сибур». Об этом говорится в сообщении «Сибура».

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на Михельсона, «консолидация дополнительного пакета акций обусловлена планами по привлечению новых партнеров для наращивания промышленного потенциала компании».

Кроме того, «Траст» увеличил до 99,9% долю в уставном капитале ООО «ОлеФинИнвест», владеющей 34,08% акций «Сибура», таким образом, сейчас Михельсон контролирует 48,5% компании, Геннадий Тимченко – 17%, Шамалов – 3,9%.

Сумма сделки не раскрывается.

Теперь Шамалов покинет список российских миллиардеров по версии Forbes.

Напомним, Шамалов является сыном давнего друга президента Владимира Путина и совладельца банка «Россия» Николая Шамалова. По данным СМИ, он женат на Екатерине Тихоновой, которую называют дочерью Путина.