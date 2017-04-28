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28 апреля 2017, 17:27
ДНК физическая антропология эволюция человека

Антропологи извлекли ДНК древних людей из пещер без костных останков

ДНК
ДНК
Pixabay

 Команда антропологов из Австралии, России и нескольких европейских стран разработала новый способ выделения и анализа митохондриальной ДНК древних людей из отложений на полу пещер, в которых эти люди обитали. Это позволит получать точную информацию о генах вымерших представителей рода Homo даже в тех местах, где нет их костных останков.

Тот факт, что на полу пещер можно найти ДНК населявших их организмов, был известен уже с 2003 года. Тогда российские и западноевропейские учёные обнаружили в вечной мерзлоте Сибири и отложениях из пещер Новой Зеландии образцы ДНК 19 и 29 видов растений соответственно. Кроме того, в обоих случаях нашли генетический материал представителей местной фауны. Однако в то время ещё недостаточно хорошо умели отделять ДНК из таких образцов от человеческой, потенциально способной загрязнить найденный древний наследственный материал.

За последние 14 лет молекулярно-биологические технологии продвинулись далеко вперёд, и такое разделение стало возможным. В частности, в новой работе для получения генетического материала из пещерных отложений учёные использовали "крючки" из митохондриальной ДНК (мтДНК) древних людей — неандертальцев и денисовцев. Митохондриальные геномы этих двух видов уже расшифрованы, поэтому исследователи получили достаточное количество фрагментов ДНК, по последовательностям нуклеотидов идентичные мтДНК неандертальцев и денисовцев. Эти фрагменты и послужили "крючками", позволившими выделить аналогичную им мтДНК из пещерных отложений.

Эксперименты по извлечению генетического материала древних людей проводили в нескольких европейских и одной сибирской пещере — как раз той, где и обнаружили денисовского человека. Интересно, что ДНК во всех случаях выделили из тех слоёв отложений, где никаких костных останков неандартальцев и денисовцев по сей день не обнаружили. Это означает, что новый метод получения древней ДНК существенно расширяет границы возможностей палеоантропологов. Во многих пещерах, где предположительно жили представители рода Homo, есть только косвенные свидетельства их присутствия — например, орудия труда. По ним не всегда удаётся определить, какой именно вид обитал в данной конкретной точке. Новый метод извлечения ДНК из пещерных отложений позволит решить эту проблему.

Соответствующая статья опубликована в Science.

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