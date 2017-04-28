СМИ: скандалы вокруг «Справедливой России» обострились накануне выдвижения кандидата в президенты

«Росбалт» посвятил большой материал состоянию одной из думских партий - «Справедливой России» (СР). По мнению автора материала, с декабря 2016 года она «находится в предбанкротном состоянии — причем как с политической, так и с сугубо экономической точек зрения. На фоне невнятной позиции лидера партии Сергея Миронова все большее внимание привлекают отдельные партийцы, которые могли бы подменить его на президентских выборах-2018. Самым заметным и неоднозначным из которых выглядит челябинец Валерий Гартунг».

Издание пишет, что «панические настроения в партии «Справедливая Россия» установились еще осенью 2016 года после провальных думских выборов. СМИ наперебой сообщали об обманутых ожиданиях партийных спонсоров». К примеру, в публикации «Новой газеты» в октябре 2016 года приводились откровения анонимного «пока еще действующего депутата Госдумы», который рассказал, в частности, о проблемах в Челябинской области, где лидер регионального списка справороссов Валерий Гартунг не справился с задачей победить в одномандатном округе и вопреки якобы достигнутым с партийным руководством договоренностям не уступил свой списочный мандат «второму номеру» — спонсору партии Ильдару Самиеву, чьи деловые партнеры на тот момент уже находились под уголовным преследованием и которому депутатская неприкосновенность была очень нужна.

Аналогичная ситуация якобы произошла с другим спонсором партии — Денисом Волчеком, который шел третьим номером в региональном списке по Санкт-Петербургу. Мандат ему не достался в связи с тем, что в Госдуму отправились и первый номер списка, депутат питерского ЗакСа Олег Нилов, и второй — Елена Драпеко. Хотя изначально предполагалось, что Нилов останется в Петербурге. Свое место в ЗакСе Нилов при переезде в Москву уступил, по данным издания, племяннице самого Сергея Миронова Надежде Тихоновой.

В январе 2017 года «Новая газета» опубликовала очередную утечку с заседания бюро президиума «СР», на котором сам Миронов якобы сообщил о роспуске партии — заявив, что проект на сегодняшний день «властью не востребован и будет закрыт». Позднее Сергей Миронов в интервью ТАСС опроверг сообщения о ликвидации партии, назвав их «полным бредом».

Издание напоминает, что примерно в то же время появились утечки о том, что Миронов якобы не горит желанием принимать участие в президентских выборах 2018 года и с удовольствием делегировал бы эту почетную обязанность кому-то другому. Источники «Ведомостей» называли тогда среди возможных претендентов депутата Олега Шеина, первого зампреда фракции «Справедливая Россия» Александра Буркова и уже упомянутого Валерия Гартунга.

Параллельно с этим, пишет автор заметки, «Справедливая Россия» «начала стремительно обрастать уголовными делами и арестами. Буквально на следующий день после окончания полномочий 6-го созыва Госдумы и лишения депутатской неприкосновенности по подозрению в хищении чужого имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) был задержан бывший член нижней палаты федерального парламента от «СР», экс-председатель совета директоров банка «Охотный ряд» Владимир Парахин. 24 декабря 2016 года ему было предъявлено обвинение, а вслед за этим Таганский суд Москвы арестовал бывшего банкира и депутата. Не успел у партийцев пройти шок от ареста Парахина — и новая неприятность: 30 марта 2017 года ФСБ провела обыски у другого бывшего депутата Госдумы от «Справедливой России» Ильдара Самиева — того самого, чей мандат фактически «забрал» себе Валерий Гартунг. Сотрудники ФСБ, оперативники УЭБиПК МВД и следователи СК посетили двухуровневую квартиру в Островном проезде в элитном ЖК «Остров фантазий», где, как сообщал «Life», обнаружили только вещи его сожительницы. Самого Самиева после выборов никто в России не видел».

25 апреля 2017 года, по данным издания, стало известно, что Советский райсуд Волгограда принял решение заочно арестовать и объявить в федеральный розыск бывшего депутата Государственной думы, видного функционера «Справедливой России», главу волгоградского отделения партии Олега Михеева. Уголовное дело против Михеева, как и в случае с Парахиным, было возбуждено еще в 2013 году, тогда же Госдума дала согласие на снятие с него депутатской неприкосновенности. Депутат обвиняется по ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В сложившейся вокруг партии обстановке, пишет «Росбалт», « тревожатся за свою судьбу уже не только бывшие депутаты-справороссы, но и некоторые действующие. Так, некомфортно должен ощущать себя действующий депутат от «Справедливой России» Вадим Белоусов. СМИ называют его доверенным лицом бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. В настоящее время Юревич находится в Лондоне, в России в марте 2017 года против него возбуждено уголовное дело по обвинениям во взяточничестве и подстрекательстве к клевете. При этом сын депутата Белоусова Антон с марта 2016 года возглавляет принадлежащую семье Юревичей компанию «Макфа», которая, в свою очередь, в 2016 году приобрела в Кировской области по неожиданно щедрой цене агрохолдинг «Абсолют-АГРО», в состав учредителей которого входила Таисия Доронина — мать лидера кировских эсеров Сергея Доронина, — который по итогам прошедших в сентябре выборов и уступил свое место в Госдуме Вадиму Белоусову».

По мнению автора заметки, «связь депутата Белоусова с челябинским экс-губернатором настолько очевидна, а странная схема его прохождения в Госдуму настолько прозрачна, что от дальнейших событий вокруг Юревича его судьба может зависеть очень серьезно. Впрочем, как и судьба челябинского эсера Валерия Гартунга, который был в хороших отношениях с Юревичем в бытность того губернатором и даже просто по «территориальному» признаку не мог оставаться полностью непричастным к соответствующему неформальному распределению мандатов».

Издание особое внимание уделяет Гартнунгу - «именно его в СМИ упоминают в качестве одного из потенциальных кандидатов от «СР» на выборах президента РФ в 2018 году — если лидер эсеров Сергей Миронов все же решит уклониться от участия в них. К тому же по количеству скандальных упоминаний в СМИ в этом политическом сезоне Гартунг, пожалуй, уже обошел большинство своих коллег по партии.

Валерий Гартунг — профессиональный депутат с 20-летним стажем: с 1997 года нигде, кроме как в Государственной думе, он ни дня не работал. При этом его семье принадлежит контрольный пакет акций Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ)». В только что обнародованной декларации по итогам 2016 года, напоминает «Росбалт», Гартнунг заявил доход на уровне 28,7 млн рублей, а его супруга — 100 млн рублей (и стала едва ли не самой богатой из жен депутатов). Валерий Гартунг также задекларировал два автомобиля «Мерседес» и один «Порше Кайен», два дома и квартиру в Швейцарии.

«Считалось, что, несмотря на материальное положение, Гартунг продолжает пользоваться повышенной поддержкой простого электората в своем не самом процветающем регионе, - пишет «Росбалт». - И «Справедливая Россия» действительно на выборах в сентябре 2016 года показала на Южном Урале результат выше среднероссийского. Однако личная популярность Гартунга испытания новыми реалиями не прошла. Крайне болезненный удар по самолюбию он получил в Коркинском одномандатном округе от единоросса Анатолия Литовченко, которому проиграл с обидной разницей в 3 процента голосов избирателей. Именно этот неожиданный проигрыш в одномандатном округе и породил ситуацию со «списочником» Ильдаром Самиевым, о которой было упомянуто выше.

Издание напоминает о продолжавшихся после голосования усилиях по оспариванию его результатов: «Подключив имевшийся в его полном распоряжении партийный ресурс, Гартунг, насколько можно судить, инициировал приезд в Челябинскую область из Москвы рабочей группы ЦИК, которая, однако, существенных нарушений в ходе выборов не выявила. Не успокоившись на этом, справоросс втянулся в многомесячные судебные тяжбы. Всего Гартунгом было подано 183 заявления об отмене итогов голосования в 8 разных судах на территории Челябинской области. Однако уже в ходе рассмотрения его заявлений в силу отсутствия доказательств он вынужден был отказаться от 42 поданных исков. По 141 иску Гартунг продолжал настаивать на отмене итогов голосования, однако во всех случаях получил отказы. Последнее «отказное» постановление было вынесено судом Увельского района 20 марта».

«Росбалт» напоминает и о конфликтах депутата с некоторыми СМИ: “…. на фоне московских обысков ФСБ у Ильдара Самиева следователи СК по Екатеринбургу внезапно возбудили уголовное дело о клевете против агентства «Ура.ру», которое освещало участие Самиева в выборах и его взаимодействие с «первым номером» в партийном списке Валерием Гартунгом. Главный редактор «Ура.ру» Иван Некрасов рассказал «Коммерсанту», что информация в прошлогоднем материале об Ильдаре Самиеве была достоверной, но редакция приняла решение «не накалять ситуацию» и удалила спорную публикацию с сайта. «По нашим данным, у Самиева не было интереса в возбуждении дела. Он нам претензий не предъявлял. Насколько нам известно, он сейчас живет за границей и дознаватели даже не смогли до него дозвониться. Не секрет, что эти заявления подписаны Гартунгом, который неоднократно инициировал всевозможные разбирательства против Ura.ru, чтобы мы прекратили освещать его деятельность. Следственных действий на данный момент не проводилось», — пояснил Некрасов, добавив, что редакция готова предоставить следователям всю интересующую по делу информацию».

Автор заметки в «Росбалте» пишет, что «зачищены» были не только архивы некоторых уральских региональных СМИ, но также и поисковая выдача «Яндекса», из которой по чьему-то требованию в соответствии с пресловутым «Законом о забвении» уже удалены ряд ссылок с высказываниями о Самиеве, которые приписывались Гартунгу: «И никто бы ничего не заметил, вот только «Яндекс» честно предупреждает своих пользователей о том, что результаты по текущему запросу подверглись цензуре» (в издании приводятся для скриншоты поиска в «Яндексе» и «Гугле»).

Автор отмечает, что за 20 лет политической карьеры в таком непростом регионе, каким является Челябинская область, Валерий Гартунг столкнулся с разными конфликтными ситуациями в информационном поле: «К примеру, вот уже несколько лет тянется конфликт Гартунга с местными журналистами, однажды неосторожно упомянувшими его возможную причастность к истории с некими «Камазами», которые еще 20 лет назад — в 1997 году — закупались в качестве гуманитарной помощи российским военным в Чечне, а оказались в итоге в распоряжении боевиков. Когда в очередной раз эта мутная история всплыла в 2016 году, Гартунг в итоге обвинил журналистов в создании ОПГ, в поисках правды и защиты написал жалобы во все возможные инстанции — в общем, развил вполне понятную кипучую деятельность».

«Понятно, что нынешняя возможная поддержка такого рода для Ильдара Самиева (если допустить, что ее оказывает именно Гартунг) — это довольно слабая компенсация за потерю мандата, - пишет «Росбалт». - Зачистка Интернета и СМИ не вернет денег, потраченных Самиевым на неудачные для него выборы. К тому же, проявляя сегодня заботу вроде бы о своем бывшем соседе по партсписку и о его добром имени, Гартунг (если предположить, что запрос в «Яндекс» поступил от него) может беспокоиться вовсе и не о нем, а в большей степени о своих интересах — о чистоте собственной биографии. И если именно сейчас у привычного ко всему Валерия Гартунга вдруг обострилась чувствительность к любым упоминаниям в СМИ, можно предположить, что он готовится к чему-то очень для себя важному. Ну, или, напротив, чего-то важного очень сильно не хочет и опасается».

Автор заметки высказывает предположение: «Возможно, Гартунг — как и другие его влиятельные однопартийцы — исходит из того, что «Справедливая Россия» при явно слабеющем лидере Сергее Миронове в своем нынешнем виде практически нежизнеспособна, о чем свидетельствует, в том числе, и картина, обрисованная в этом материале. Ключевой для партии действительно может стать президентская кампания 2018 года. После которой политический проект, только официально получающий из бюджета по 500 млн рублей ежегодно, может быть либо свернут, либо переформатирован под нового лидера, который заявит о своей готовности «гасить долги», как политические, так и вполне материальные. На роль такого лидера Валерий Гартунг вполне может захотеть претендовать».

По мнению автора, «какой вариант будет выбран, станет понятно уже осенью, когда съезд «Справедливой России» определится с кандидатом на выборах президента. Если будет выдвинут Сергей Миронов — скорее всего, это будет воспринято многими как «прощальная гастроль» и начало закономерного конца для «СР». Наверняка сразу после этого немногие оставшиеся в «СР» самолюбивые политики — вроде все того же Валерия Гартунга, Олега Шеина или Александра Буркова, «хлопнут дверью» и пойдут искать счастья в других политических организациях (если их там, конечно же, примут). И на этот случай зачистка биографии от накопившейся в прошлом не слишком позитивной информации тоже не помешает».