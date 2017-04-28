Эксперт ООН по правам человека назвал самый пострадавший от санкций регион РФ

Специальный докладчик ООН по вопросам негативного воздействия санкций на права и свободы Идрис Джазаири завершил визит в Россию. В страну он приехал 24 апреля.

«В духе сотрудничества и диалога я хочу изучить, в какой мере введение, продление или применение действующих односторонних санкций мешает полноценной реализации прав каждого человека», — заявлял он перед поездкой.

Как отмечает РИА Новости, в России Джазаири встретился с представителями правительства и гражданского общества, с представителями бизнеса и дипломатами, посетил российские правозащитные учреждения.

По его мнению, «больше всех от нынешнего кризиса страдает население Крыма».

«Они не должны коллективно платить цену за то, что является сложным политическим кризисом, на который они не могут повлиять. Их страдания также не могут служить аргументом в разрешении политических разногласий», — считает посланник ООН.