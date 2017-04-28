Обвиненная Варламовым в нападении с зеленкой компания объявила скидки для людей «в зеленом»

Компания «ЮгСтройИнвест», которую блогер Илья Варламов назвал ответственной за нападение на него с зеленкой в Ставрополе, запустила акцию «Приди в зеленом — получи скидку», сообщает «Медиазона».

В свою очередь, в «ЮгСтройИнвесте» отрицают связь акции с Варламовым и зеленкой. «У нас год экологии в стране, вы сами знаете», - заявил представитель компании. Почему на рекламном баннере изображены кудрявые волосы, он объяснить не смог: «Не знаю, я не дизайнер».

26 апреля во время визита Варламова в Ставропольский край, его дважды облили зеленкой. Блогер потребовал возбудить дело по статье 144 УК (воспрепятствование журналистсткой деятельности). Он утверждает, что в одном из нападавших опознал Сергея Медведева — депутата Ставропольской городской думы и заместителя гендиректора по связям с общественностью «ЮгСтройИнвеста».

В свою очередь, компания заверила, что не имеет отношения к произошедшему, и призвала найти виновных в атаке на блогера.

Илья Варламов известен своими публикациями о городах, в которых он оценивает благоустройство населенных пунктов, зачастую негативно. На видео нападения в Ставрополе слышно, как блогера критикуют за то, что он «обсирает их район».