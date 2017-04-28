Имам столичной мечети получил срок за проповедь о «Хизбут-Тахрире»

Имам одной из столичных мечетей Махмуд Велитов получил три года исправительной колонии общего режима по статье «публичное оправдание терроризма». Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Велитов был имамом мечети Ярдям в районе Отрадное. Эта мечеть входит в юрисдикцию Центрального духовного управления мусульман России.

Имам был задержан в июле 2016 года и с того времени находился под домашним арестом.

Как установили следователи, 27 сентября 2013 года Велитов во время проведения молитв в мечети «публично произнес речь, оправдывающую деятельность одного из участников террористической организации "Хизбут-Тахрир аль-Ислами"». В России эта террористическая организация запрещена.

Ранее следователи сообщали, что имам во время заупокойной молитвы «публично произнес речь, в которой положительно оценивал религиозную деятельность жителя Дагестана Абдуллы Гаппаева». Этот человек и был активистом группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Гаппаев был убит в Махачкале в сентябре 2013 года. По словам имама, он не знал о принадлежности погибшего к группировке.