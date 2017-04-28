Росгвардия заказала четыре водомета за 80 млн рублей

Росгвардия объявила контракт на закупку четырех водометов «Шторм» «для обеспечения операций по пресечению групповых противоправных действий, а также массовых беспорядков». Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Каждая машина оценена в 20 млн рублей, весь контракт — в 80 млн.

Отмечается, что машина «служит для доставки к месту проведения операции экипажа, воды, специальных средств и является средством противодействия группам лиц, нарушающих общественный порядок, путем воздействия на них водой и специальными средствами».

Также Росгвардия закупает два бронетранспортера БТР-80 общей стоимостью 32,8 млн рублей.

Ведомству нужен и специальный автомобиль технической поддержки проведения спецопераций. Он оценен в 35,4 млн рублей.

Росгвардия заказывает и два передвижных комплекса по поиску и обезвреживанию взрывоопасных объектов. Их общая стоимость 84,6 млн рублей.

Помимо этого служба закупает 50 систем нелетального нелинейно-параметрического акустического воздействия на биологические объекты «Шепот». Стоимость контракта 86,7 млн рублей.

Отмечается, что установка «Шепот» «предназначена для создания останавливающего эффекта, при воздействии на нарушителей правопорядка путем дистанционного формирования инфранизкочастотных колебаний».

Нужны гвардейцам и сигнальные громкоговорящие установки трех типов. Общая стоимость контракта 31,3 млн рублей.

Ведомство закупает и другое оборудование на десятки миллионов рублей.