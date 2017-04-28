Опрос ВЦИОМ показал склонность 80% россиян работать без необходимости

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос, посвященный отношению россиян к работе, сообщается на сайте ВЦИОМ. Среди опрошенных 79% заявили, что продолжили бы работать, даже если бы могли вести безбедную жизнь, ничем не занимаясь.

Из них 60% остались бы на прежнем месте, а 19% — сменили место работы.

Лишь 19% респондентов рассказали, что уволились бы и больше не пошли трудоустраиваться.

Также выяснилось, что 86% работающих россиян, опрошенных социологами, удовлетворены своей профессией.

Среди тех, кто заявил о плохом материальном положении, эта доля составила 79%.

Недовольны своей работой 12% респондентов, из них 39% главным фактором недовольства указали низкую зарплату.

Телефонный опрос проводился 27-28 марта среди 1200 человек.