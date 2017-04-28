Изъятые у Януковича и его окружения 1,4 млрд долларов поступили в казну Украины

В казначейство Украины поступили 1,4 млрд долларов, конфискованные у экс-президента страны Виктора Януковича и его окружения. Об этом сообщил действующий президент Украины Петр Порошенко, передает «Интерфакс».

Он отметил, что деньги поступили сегодня. Речь идет о средствах со счетов, «которые принадлежали бывшему президенту и его клике».

Кроме этого, Порошенко обратился к правительству и Верховной Раде с просьбой внести изменения в бюджет, чтобы конфискованные средства были использованы для нужд силовиков и военных.

«Первым приоритетом использования этих денег будет восстановление боеспособности украинского войска, Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы Украины и Национальной полиции», — сообщил Порошенко.

Он уточнил, что деньги должны пойти на строительство завода по производству боеприпасов, закупку современных средств радиоэлектронной борьбы, строительство общежитий для военнослужащих и другие нужды.