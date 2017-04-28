За маркетинг и коммуникации Сбербанка будет отвечать экс-советница Шойгу

Сбербанк назначил новым директором департамента маркетинга и коммуникаций Татьяну Завьялову — бывшую советницу министра обороны России Сергея Шойгу. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Департаментом Завьялова будет управлять в должности вице-президента Сбербанка.

Глава банка Герман Греф отметил, что «Татьяна усилит нашу команду и поможет вывести коммуникации Сбербанка на новый уровень».

Предыдущим руководителем отдела маркетинга и коммуникаций была Светлана Миронюк, ранее работавшая главным редактором РИА Новости. Она покинула банк в феврале 2017 года.

СМИ сообщали, что ее место в Сбербанке займет вице-президент коммуникационного холдинга «Новаком», в прошлом телеведущая Марианна Максимовская. Однако она ответила отказом.