28 апреля 2017, 20:24
За маркетинг и коммуникации Сбербанка будет отвечать экс-советница Шойгу
Сбербанк назначил новым директором департамента маркетинга и коммуникаций Татьяну Завьялову — бывшую советницу министра обороны России Сергея Шойгу. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.
Департаментом Завьялова будет управлять в должности вице-президента Сбербанка.
Глава банка Герман Греф отметил, что «Татьяна усилит нашу команду и поможет вывести коммуникации Сбербанка на новый уровень».
Предыдущим руководителем отдела маркетинга и коммуникаций была Светлана Миронюк, ранее работавшая главным редактором РИА Новости. Она покинула банк в феврале 2017 года.
СМИ сообщали, что ее место в Сбербанке займет вице-президент коммуникационного холдинга «Новаком», в прошлом телеведущая Марианна Максимовская. Однако она ответила отказом.
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