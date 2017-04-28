Медведев попросил Мутко объяснить судейство на матче «Зенита» с «Уралом»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев попросил вице-премьера, главу Российского футбольного союза Виталия Мутко объяснить спорное судейство на матче «Зенит» — «Урал», сообщает «Интерфакс».

Игра проходила 22 апреля на новом стадионе «Зенита» на Крестовском острове и закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. В ходе матча были удалены три игрока «Урала» — Эрик Бикфалви (61-я минута), Роман Павлюченко (61-я) и Роман Емельянов (86-я).

Решения об удалении принимал судья Алексей Еськов.

«Сколько вообще можно удалить игроков?» — спросил Медведев у Мутко.

После того как тот ответил, что не больше четырех, премьер продолжил: «Удивительная ситуация была, за ней вся страна наблюдала».

На это Мутко заявил: «Мы, конечно, разобрались, считаем, что судья со своей задачей не справился. Не знаем, что за этим стоит — волнение или накал матча или открытие нового стадиона».

— Рука все время тянулась к красной карточке? — спросил в шутку премьер.

— Судья допустил первое ошибочное решение, а потом…

— Потом уже машинально доставал, — продолжил Медведев.