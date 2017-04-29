Арестован подозреваемый в убийстве провизора аптеки в Москве

В Москве арестован мужчина, который подозревается в убийстве фармацевта в аптеке на юго-западе столицы. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СКР по Москве.

«По версии следствия, вечером 28 апреля 2017 года подозреваемый с целью хищения денежных средств из кассы аптеки, расположенной на Ленинском проспекте, связал 68-летнюю женщину и впоследствии задушил ее», — уточнили в ведомстве.

Следователи также установили, что до этого подозреваемый совершил нападение на 90-летнюю женщину на востоке Москвы, у которой он похитил две тысячи рублей, нанеся ей колото-резаные раны.

Вечером 28 апреля в Гагаринском районе Москвы мужчина в камуфляже убил женщину-провизора, после чего ограбил кассу. 29 апреля сотрудники столичного уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый мужчина 1988 года рождения.

По факту нападения возбуждено уголовное дело в соответствии с п. «з» ч. 2 ст. 105 УК (убийство из корыстных побуждений) и ч. 4 ст. 162 УК (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).