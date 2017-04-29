Аваков заявил об отказе Интерпола объявлять Яценюка в розыск по просьбе РФ

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил об отказе Интерпола объявлять по просьбе России в международный розыск экс-премьера Украины и лидера партии «Народный фронт» Арсения Яценюка.

«С удовлетворением и уважением констатирую, что Интерпол – как адекватная и солидная международная правовая организация — согласно своему протоколу приняла во внимание мое обращение и отказала в нелепом ходатайстве России», — написал Аваков в субботу в Facebook.

Ранее СКР заявили, что Арсений Яценюк объявлен в международный розыск по обвинению в совершении особо тяжких преступлений. В ведомстве также подчеркнули, что располагают доказательствами участия бывшего премьера Украины в расстрелах и пытках российских военных в Чечне в 1995 году.

При этом на сайте МВД Украины была опубликована копия обращения российских правоохранительных органов, свидетельствующая, что материалы дела Яценюка действительно направлены российской стороной в Интерпол.