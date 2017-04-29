В Киргизии при сходе оползня погибли 24 человека

В результате схода оползня в Киргизии, по предварительным данным, погибли 24 человека. Об этом сообщается на сайте МЧС республики.

Инцидент произошел в селе Аюу в Ошской области на юге Киргизии. Мощный оползень сошел на шесть одноэтажных жилых домов. Первоначально в МЧС сообщили, что погибли четыре человека из 24 находившихся в зданиях.

Позже в Министерстве здравоохранения республики уточнили, что среди погибших оказались девять детей. Об этом сообщило агентство ТАСС. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы.

В свою очередь, агентство РИА Новости сообщает, что президент Киргизии Алмазбек Атамбаев распорядился оказать помощь пострадавшим в результате стихийного бедствия.

Всего, по данным МЧС Киргизии, с начала года в Ошской области зафиксировано 25 сходов оползней, под которыми погибли 6 человек. В области на опасных оползневых участках продолжают проживать 2376 семей. В республике продолжает действовать программа по их расселению.