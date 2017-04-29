Несогласованная акция «Открытой России» в Москве завершилась без задержаний

В центре Москвы в субботу закончилась несогласованная акция «Надоел», которую проводит «Открытая Россия» Михаила Ходорковского. Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

Акция началась в 14:00 на Славянской площади. Участники, количество которых, по данным МВД, составляло около 250 человек, прошли от площади к зданию администрации президента на Ильинке для подачи обращения к главе государства с просьбой не выдвигать свою кандидатуру на новый президентский срок. Колонну сопровождали сотрудники полиции, которые просили протестующих разойтись. Информации о нарушениях общественного порядка нет.

Глава московского отделения «Открытой России» Мария Баронова опубликовала в своем твиттере фотографию собравшихся у а​дминистрации президента в Москве с подписью «Опять никто не пришел». Она также подтвердила, что акция в столице прошла без задержаний и подать обращения удалось всем желающим.

В свою очередь, проект «ОВД-Инфо» сообщает, что на аналогичной акции в Туле были задержаны 20 человек. Как рассказала одна из участниц акции, задержанных погрузили в автозак и отвезли в отдел полиции «Зареченский». Сколько человек приняли участие в акции, собеседница не уточнила.

Ранее сообщалось, что на акции «Открытой России» в Санкт-Петербурге были задержаны порядка 50 человек, включая одного несовершеннолетнего и нескольких журналистов.