Президент Черногории назвал вступление в НАТО гарантией «вечного существования»

Президент Черногории ​Филип Вуянович назвал «историческим» ратификацию в парламенте страны протокола о присоединении к НАТО. Об этом сообщает газета Vijesti.

«В Цетине было принято историческое решение», — заявил президент в эфире государственного национального телевидения. Он пояснил, что теперь «Черногория получила ряд новых функций и, прежде всего, основу для сохранения своего вечного существования».

Глава республики также напомнил, что в мае 2006 года Черногория «восстановила» свою независимость. С тех пор, по его словам, позиция страны на международной арене «очень сильно изменилась». Состоявшееся 28 апреля голосование Филип Вуянович сравнил с прошедшим в 2006 году референдумом.

28 апреля парламент Черногории (Скупщина) проголосовал за вступление страны в НАТО. Из 81 депутата за вступление в альянс высказались 46 человек, то есть 56% от присутствующих. Представители оппозиции бойкотировали заседание. Теперь протокол о присоединении Черногории к НАТО должны ратифицировать все члены этого блока.