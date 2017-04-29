ЕС принял стратегию с требованием компенсации за Brexit

Лидеры стран Евросоюза на саммите 29 апреля единогласно поддержали стратегию переговоров с Великобританией по Brexit. Об этом сообщается на сайте Совета Европы.

Документ был впервые опубликован 31 марта. На утверждение стратегии участникам саммита потребовалось менее минуты.

В стратегии, в частности, указывается, что ЕС в ходе переговоров о Brexit намерен выставить Великобритании счета, покрывающие обязательства Лондона перед европейским бюджетом и всеми финансовыми институтами Евросоюза. Речь идет о сумме в 65 млрд долларов.

Утвержденная стратегия также предполагает, что в ходе переговоров ЕС будет стремиться обеспечить защиту прав европейских граждан, живущих и работающих в Великобритании, равно как и прав британцев в ЕС. Кроме того, обсуждению подлежит возможность сохранения режима свободной торговли без членства Великобритании в общем европейском рынке.

Ранее юристы британского правительства пришли к выводу, что Великобритания имеет право не выплачивать Евросоюзу денежную компенсацию после окончания процедуры Brexit. Эксперты пришли к заключению, что не существует закона или договора, который может заставить Лондон выплатить эту сумму, а потому у руководства ЕС нет на то юридических оснований.