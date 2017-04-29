В Крыму активисты «выполнили» обещание Аксенова вывалить мусор у домов чиновников

В Крыму неизвестные активисты «исполнили» обещание главы республики Сергея Аксенова выгрузить мусор под двери домов должностных лиц органов местного самоуправления, отвечающих за уборку незаконных свалок. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов Крыма.

В частности, мусор был выгружен под ворота главы администрации Просторненского сельского поселения Джанкойского района Владимира Маниленко и под двери кабинета замглавы администрации Белогорска Вячеслава Курбанова.

«Напомню, на территории этих муниципалитетов остаются не ликвидированными свалки отходов по 10 тысяч кубометров. Меры по их ликвидации не принимаются на протяжении длительного времени», — цитирует пресс-служба министра экологии и природных ресурсов республики Геннадия Нараева.

Возбуждено административное расследование в отношении не установленного круга лиц.

В ноябре 2016 года Сергей Аксенов заявил, что организует вывоз мусора с образовавшихся свалок к домам чиновников и при этом он готов лично быть за это оштрафованным. В свою очередь, на Ялтинском форуме-2017 бывший глава Администрации президента, а ныне спецпредставитель главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил построить в Крыму и Сочи высокотехнологичные заводы по переработке мусора.