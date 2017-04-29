На сотрудника петербургского метро завели дело после теракта

Работник петербургского метро стал фигурантом уголовного дела после теракта 3 апреля. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

В ходе доследственной проверки было установлено, что 43-летний Константин Ипполитов, старший инспектор службы контроля на метрополитене (СКМ), в день совершения теракта поставил на входе на станцию вместо заболевшего инспектора двух стажеров, которые не имели допуска к лучевой досмотровой установке. В результате в подземку был пропущен предполагаемый террорист Акбаржон Джалилов, который пронес с собой взрывные устройства.

В действиях Ипполитова следователи усматривают халатность. Кроме того, как полагают следователи, старший инспектор не организовал должным образом работу подчиненных.

3 апреля в перегоне между станциями метро в Петербурге прогремел взрыв. Жертвами теракта стали 15 человек, также погиб террорист-смертник. Более 50 получили ранения. Кроме того, на станции «Площадь Восстания» было найдено еще одно взрывное устройство, которое не сработало. Ответственность за теракт взяла на себя исламистская группировка, связанная с террористической организацией «Аль-Каида» (запрещена в России). В настоящее время по делу о соучастии в теракте арестованы 10 человек.