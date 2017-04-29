Марин Ле Пен назвала кандидата в премьеры Франции

Кандидат в президенты Франции и бывшая глава «Национального фронта» Марин Ле Пен заявила, что в случае своей победы на выборах она сделает лидера движения «Вставай, Франция» Дюпон-Эньяна премьер-министром страны. Об этом сообщает AFP.

В субботу «Национальный фронт» и «Вставай, Франция» приняли решение сформировать предвыборный союз. «Мы создаем большой республиканский и патриотический альянс. Мы будем вместе проводить нашу правительственную программу», — заявила Марин Ле Пен на совместной пресс-конференции с Николя Дюпон-Эньяном. Она также назвала шаг союзника «отважным».

Как отмечает Reuters, ранее Дюпон-Эньян потерпел поражение в первом туре президентских выборов во Франции. Он получил 4,7% голосов и занял пятое место, после чего заявил о поддержке Ле Пен во втором туре. Агентство характеризует его как националиста, схожего по взглядам с Ле Пен. Во время своей предвыборной кампании он заявлял о планах проводить протекционистскую экономическую политику и сократить связи Франции с Евросоюзом.

25 апреля Марин Ле Пен заявила, что покидает пост руководителя «Национального фронта» на время предвыборной кампании.

В первом туре президентских выборов во Франции победил основатель движения «Вперед» Эммануэль Макрон с 24,01% голосов избирателей. На втором месте Марин Ле Пен (21,3%). Ле Пен и Макрон встретятся во втором туре, который пройдет 7 мая. До этого, 3 мая, состоятся их теледебаты