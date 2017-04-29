Москва потребовала от Вашингтона доказательств применения химоружия в Сирии и Ираке

Москва призывает Вашингтон представить Совету безопасности ООН доказательства предполагаемого применения химического оружия в Ираке и Сирии. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что США следует поделиться с Совбезом доказательствами использования террористами химоружия, которые американские военные якобы получили в 2015–2016 годах непосредственно на местах применения.

«Не помешало бы также ознакомиться и с "неопровержимыми" доказательствами складирования на сирийской авиационной базе Шайрат химического оружия, которое якобы было применено при авиаударе по Хан-Шейхуну, и понять, почему в связи с предполагаемым химицидентом в сирийской провинции Идлиб Вашингтон действовал в нарушение международного права», — говорится в заявлении.

20 апреля постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что российская сторона предоставила ОЗХО свидетельства того, что инцидент с применением химического оружия в провинции Идлиб в Сирии носил постановочный характер. ОЗХО в свою очередь отклонила предложение России по расследованию химической атаки в Идлибе.