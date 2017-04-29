В Минкульте объяснили выселение центра Рерихов из усадьбы Лопухиных

В Министерстве культуры РФ объяснили выселение Международного центра Рерихов (МЦР) из усадьбы Лопухиных в центре Москвы необходимостью обеспечить сохранность этого объекта культурного наследия. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

Как отметили в Минкульте, Росимущество, которое является собственником усадьбы, по итогам проверки выявило «многочисленные нарушения со стороны Международного центра Рерихов». В частности, МЦР предоставлял помещения усадьбы третьим лицам, реконструировал строения без разрешительной документации и самовольно строил «объекты капитального строительства», были выявлены и «другие» нарушения. В ведомстве также напомнили, что договоры безвозмездного пользования с МЦР были расторгнуты по решению суда. Среди причин такого решения — «ненадлежащее» содержание объектов культурного наследия.

В свою очередь, усадьба Лопухиных в ноябре 2015 года перешла в федеральную собственность и была передана Государственному музею Востока, который был вынужден предпринять меры по обеспечению сохранности объекта.

Ранее в субботу сотрудник центра Рерихов сообщил агентству «Интерфакс», что к ним пришли сотрудники Музея Востока в сопровождении ОМОНа и попросили освободить здание. Это произошло в пятницу, 28 ноября, после окончания концерта, который проходил в центре. По словам собеседника, свое требование пришедшие объяснили тем, что здание принадлежит Музею Востока.