Венесуэла уведомила о выходе из Организации американских государств

Миссия Венесуэлы при Организации американских государств (ОАГ) официально уведомила миссию о выходе из ее состава. Об этом сообщается в твиттере организации.

Генсеку ОАГ Луису Альмагро было вручено соответствующее письмо за подписью президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В свою очередь, в организации решение Каракаса назвали попыткой «демонтировать демократию в стране».

Ранее на этой неделе постоянный совет ОАГ решил созвать экстренное совещание глав МИД для обсуждения ситуации в Венесуэле. Глава МИД Венесуэлы Делси Родригес со своей стороны заявила, что Николас Мадуро потребовал немедленного выхода страны из этой организации, хотя формально процесс занимает два года.

Родригес также подчеркнула, что народ Венесуэлы празднует решение о выходе из ОАГ. Она пояснила, что решение о выходе из регионального блока принято из-за злоупотреблений, которые имели место и исходили от генерального секретаря этой организации и ряда стран-членов, которые являются врагами модели развития Венесуэлы.