На акции «Открытой России» в Петербурге задержаны 30 человек

В Санкт-Петербурге в ходе несогласованной акции «Надоел», которую проводит «Открытая Россия», задержаны 30 человек. Об этом сообщается в твиттере организации.

В СПб уже минимум 30 задержанныхhttps://t.co/JZkxDIieHN — Открытая Россия (@openrussia_org) 29 апреля 2017 г.

В «Открытой России» также сообщили о задержанных на аналогичной акции в Казани.

В свою очередь, первый заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Владимир Варфоломеев написал в своем твиттере о задержании в Петербурге порядка 50 человек.

В Питере задержано около 50 человек - корреспондент Эха. — Владимир Варфоломеев (@Varfolomeev) 29 апреля 2017 г.

Ранее в субботу Варфоломеев сообщил, что приемная президента РФ в Москве на улице Ильинка, куда свои петиции намеревались передать участники сегодняшней акции, была «замурована» оставленным у дверей трактором.

Издание «Фонтанка» располагает информацией, что всего в акции в Санкт-Петербурге приняли участие около 300 человек. По информации портала, на акции также были задержаны несколько сотрудников СМИ.

Кроме того, проект «ОВД-Инфо» сообщает о задержании 14 человек на акции «Надоел» в Кемерово и о задержании организаторов аналогичных мероприятий в Новокузнецке и Тюмени.

Акции «Надоел» проходят 29 апреля в нескольких городах России. В большинстве городов местные власти отказались их согласовывать. Формат акции заключается в том, что ее участники должны написать письма президенту РФ Владимиру Путину с призывом отказаться от участия в выборах 2018 года и принести их в приемные президента.

Ранее, 18 апреля, Комитет по правопорядку и законности Санкт-Петербурга отказался согласовывать акцию сторонников движения «Открытая Россия», запланированную на 29 апреля. В комитете заявили, что по предложенному маршруту именно в этот день будет проводиться субботник. Отмечалось, что ранее субботник планировался на 22 апреля, но был спешно перенесен на неделю позже.