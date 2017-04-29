В Совфеде заявили о приведении ПВО на Дальнем Востоке в боевую готовность

Система противовоздушной обороны России на Дальнем Востоке переведена в состояние повышенной боеготовности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Озерова.

«Россия крайне внимательно следит за тем, что происходит в КНДР (...) Мы контролируем воздушное пространство в зоне ответственности воздушных сил РФ», — цитирует агентство сенатора.

Озеров подчеркнул, что российские военные «делают все от них зависящее, чтобы в случае неординарной ситуации не допустить случайного попадания ракет на территорию» РФ.

Он также заметил, что подобные действия Пхеньяна «увеличивают опасность военного конфликта, с учетом нахождения кораблей США в Японском море». Вместе с тем, сенатор выразил надежду на то, что американский президент Дональд Трамп «не отметит 100 дней своего пребывания на посту президента ударом» по КНДР.

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на военных Южной Кореи и США о том, что в КНДР состоялось очередное испытание баллистической ракеты, которое закончилось неудачей. Предположительно, это была ракета KN-17, которая относится к классу средней дальности. По данным южнокорейских источников, ракета взорвалась через несколько секунд после взлета.

21 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения западных СМИ о стягивании российских войск к границе с КНДР, но и не опроверг их.