Песков прокомментировал «тайное» общение Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию СМИ о «тайном» телефонном разговоре Владимира Путина с украинским коллегой Петром Порошенко. Об этом сообщает ТАСС.

«Президент России в ежедневном режиме осуществляет самые разные контакты по международной линии, в том числе с главами других государств. Далеко не все из них становятся темой для соответствующих сообщений пресс-служб, равно как и в целом мероприятия рабочего графика президента, включающего гораздо большее количество встреч, совещаний, контактов», — цитирует агентство слова Песков.

28 апреля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в Киеве сообщила о том, что Путин и Порошенко тайно общаются по телефону. Так, в начале апреля они обсуждали обмен пленными, поставки в Донбасс продуктов питания, воды и электроэнергии. Украинский лидер при этом якобы мог предупредить Москву о проблеме с долгами за электричество в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В свою очередь, источник издания в Москве заявил об «уважительном корректном ключе» разговора президентов двух стран. Вместе с тем, как отмечалось, они были «вынуждены были шутить, чтобы не разругаться и не наговорить друг другу резкостей».