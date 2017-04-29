МИД назвал размещение ПРО в Польше нарушением договора РСМД

Планы Пентагона по размещению в Польше противоракетных комплексов, способных запускать крылатые ракеты «Томагавк» (Tomahawk), являются грубейшим нарушением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом говорится в комментарии МИДа к докладу Госдепартамента США о соблюдении государствами соглашений в области контроля над вооружениями и нераспространения.

«США разместили на своей базе ПРО в Румынии и планируют разместить на такой же базе в Польше наземные противоракетные комплексы Aegis Ashore, в состав которых входят системы вертикального пуска, аналогичные универсальным установкам Мк-41, способным запускать крылатые ракеты средней дальности Tomahawk», — отмечается в заявлении.

«Неоспоримым фактом является то, что это — грубейшее нарушение обязательств по ДРСМД», — добавили в российском дипведомстве.

В МИДе также подчеркнули, что при развертывании систем противоракетной обороны США должны руководствоваться принципом недопустимости укрепления собственной безопасности за счет других стран.

Кроме того, в комментарии указано на невыполнение американской стороной соглашений в области контроля над вооружениями и нераспространения, о которых говорится в докладе Госдепартамента США.

В частности, в ведомстве обратили внимание на нежелание США ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, срыв принятия программы работы в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия на 2017–2020 годы, дискредитацию Венского договора 2011 года путем обвинения России в «вооружении, обучении сепаратистов на Восточной Украине и ведении совместно с ними боевых действий», а также замораживание транша российского добровольного взноса в МАГАТЭ.

Ранее посол РФ в Норвегии предупредил о последствиях размещения элементов системы американской противоракетной обороны (ЕвроПРО) на норвежской территории.