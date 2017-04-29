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29 апреля 2017, 16:51
NATO ЕвроПРО Норвегия

Посол РФ в Норвегии предупредил о последствиях размещения системы ПРО

Россия ответит на размещение на территории Норвегии элементов системы американской противоракетной обороны (ЕвроПРО). Об этом в интервью газете Dagbladet заявил посол России в Норвегии Теймураз Рамишвили.

«Ответ с нашей стороны обязательно последует, причем не только ответ Норвегии, но всей НАТО», — заявил дипломат. Рамишвили добавил, что у России и Норвегии могут быть разные точки зрения на вопрос о европейской системе ракетной обороны, однако, по его словам, страны, являющиеся соседями, должны вести диалог и находить обоюдные решения.

Он также констатировал, что руководство королевства отказывается обсуждать с Россией вопрос о будущей роли Норвегии в ЕвроПРО. «Сегодня Россия регулярно общается с политическим руководством и военачальниками США, однако не с руководством норвежских вооруженных сил. Это весьма печально», — заявил посол.

Теймураз Рамишвили напомнил, что у Москвы и Осло до 2013 года были тесные отношения, и странам всегда удавалось решать возникавшие проблемы. «Посмотрите на то, что происходит теперь: с 2014 по 2016 год товарооборот между двумя странами сократился на 70 процентов и это не правильно», — заявил посол.

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