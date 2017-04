КНДР провела третий за месяц неудачный запуск баллистической ракеты

В КНДР состоялось очередное испытание баллистической ракеты, которое закончилось неудачей. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на заявление объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.

По данным южнокорейских военных, испытание было проведено утром 29 апреля по местному времени (23:30 пятницы по Москве) в районе Пукчхан провинции Пхёнан-Намдо. Ракета взорвалась через несколько секунд после взлета.

США подтвердили факт запуска ракеты КНДР. Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне, твердотопливная баллистическая ракета, которую запустили военные Северной Кореи, упала в море на территории страны. Пролетев несколько сотен миль, KN-17 взорвалась в воздухе. Запуск производился с мобильной стартовой площадки в районе аэродрома Пукчхан. По одним данным, ракета находилась в воздухе всего несколько секунд, по другим — 15 минут. Максимальная высота полета составила 79 км.

В свою очередь, источник в командовании воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявил, что ракета «не покидала территорию Северной Кореи» и «не представляла угрозу Северной Америке».

В Белом доме заявили, что о пуске доложили президенту США Дональду Трампу. «Запустив сегодня ракету, хоть и безуспешно, Северная Корея без уважения отнеслась к пожеланиям Китая и его уважаемого председателя [Си Цзиньпина]. Плохо!»— написал он в своем твиттере.

North Korea disrespected the wishes of China & its highly respected President when it launched, though unsuccessfully, a missile today. Bad!