Шарапова проиграла в полуфинале теннисного турнира в Штутгарте

Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла Кристине Младенович из Франции в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в немецком городе Штутгарт. Об этом сообщает Tennis.com.

Встреча прошла 29 апреля и завершилась победой Младенович в трех сетах — 3:6, 7:5, 6:4. Теннисистки в общей сложности провели на корте 2 часа 38 минут.

Теперь в финале Младенович встретится с победительницей матча Симона Халеп (Румыния) — Лаура Зигемунд (Германия).

27 апреля Шарапова выиграла свой первый официальный матч после дисквалификации, которая продолжалась 15 месяцев. На турнире в Штутгарте она обыграла итальянку Роберту Винчи (7:5, 6:3).

Мария Шарапова была дисквалифицирована после признания в употреблении мельдония, который с 1 января 2016 года относится к допинг. В октябре 2016 года теннисистка выбыла из рейтинга WTA.