В Госдепе прокомментировали признание «Открытой России» нежелательной организацией

США выразили «глубокую обеспокоенность» решением российских властей внести НКО «Открытая Россия», «Гражданское движение Отрытая Россия» и Институт современной России в список нежелательных организаций. Соответствующее заявление представителя Госдепартамента США Марк Тонера размещено на сайте американского внешнеполитического ведомства.

«Мы глубоко обеспокоены решением правительства РФ внести [эти НКО] в список так называемых «нежелательных» иностранных организаций», — говорится в заявлении. «Мы отвергаем мнение, что эти и другие международные общественные организации представляют угрозу для России», — подчеркивается в комментарии Госдепа.

В заявлении Марка Тонера отмечается, что, если «Россия надеется построить сильное, демократическое правительство с динамичной, конкурентоспособной экономикой, она должна ценить и поддерживать, а не угнетать и криминализировать независимое мнение».

Представитель Госдепа также призвал российское правительство следовать своим международным обязательствам, в том числе «по защите прав человека и основных свобод», и «прекратить ограничения деятельности организаций гражданского общества в России».

26 апреля Генпрокуратура РФ приняла решение о признании нежелательной организации «Открытая Россия» и еще двух НКО. В ведомстве отмечали, что все три организации «осуществляют на территории РФ специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными».