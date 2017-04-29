Улюкаев во время пробежки опроверг информацию о плохом самочувствии

Экс-глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев, который находится под домашним арестом по делу о взятке, опроверг информацию о своем плохом самочувствии. Об этом сообщает телеканал «РЕН-ТВ».

Телеканал опубликовал видео, снятое одним из корреспондентов во время утренней пробежки с бывшим министром.

«Отличное», — ответил Алексей Улюкаев корреспонденту на вопрос о его здоровье. ​Комментируя информацию о плохом самочувствии, он добавил: «Не дождутся!»

На другие вопросы журналиста, в том числе об аресте и о предъявленном ему обвинении, Улюкаев отвечать отказался.

12 апреля Басманный суд Москвы на три месяца продлил домашний арест бывшему министру экономического развития, но при этом разрешил ему два часа прогулок в день и посещение лечебно-реабилитационного центра.

Защита Улюкаева настаивала на более мягкой мере пресечения, объясняя свою просьбу тем, что их подзащитный страдает атеросклерозом, гипертонией и другими заболеваниями, связанными с сосудистой системой.

В свою очередь, суд заявил, что в своем решении учел данные Улюкаеву положительные характеристики, наличие у него семьи и его состояние здоровья.