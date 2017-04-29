Американский авианосец «Карл Винсон» вошел в Японское море

Американский авианесущий крейсер «Карл Винсон» 29 апреля вошел в акваторию Японского моря через Цусимский пролив. Об этом сообщает телеканал NHK.

Авианосец принимает участие в начавшихся 23 апреля совместных учениях ВМС США и японских Сил самообороны. В ближайшее время к учениям присоединятся южнокорейские силы.

Как отмечается, совместные маневры армий трех стран призваны оказать давление на КНДР, продолжающую развивать свои ракетные и ядерные программы.

29 апреля был произведен запуск северокорейской баллистической ракеты, относящейся, вероятно, к классу ракет средней дальности KN-17. Испытание завершилось неудачей, основная часть ракеты, по данным разведки США, упала примерно в 35 километрах от аэродрома.

Ранее, 23 апреля, КНДР заявила о готовности потопить американский авианосец с целью продемонстрировать свою военную мощь.