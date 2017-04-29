Власти Турции заблокировали доступ к Wikipedia

В Турции заблокирован доступ к крупнейшей в мире интернет-энциклопедии «Википедия». Об этом сообщает здание Hürriyet.

Выйти на сайт с территории Турции без использования так называемой виртуальной частной сети (VPN) невозможно с 8:00 субботы по местному времени. Когда пользователи пытаются зайти на Wikipedia через турецких провайдеров, появляется надпись «время соединения истекло».

Отмечается, что решение о блокировке принял Национальный телекоммуникационный регулятор Турции. Причина этого не называется.

В ноябре 2016 года правозащитники сообщили о том, что в Турции местные провайдеры заблокировали доступ к Twitter и WhatsApp. Это произошло вскоре после задержания группы депутатов от прокурдской фракции.

До этого соцсети блокировались в Турции в середине июля в связи с государственным переворотом в стране. Ранее причинами ограничений работы сервисов власти называли утечку записи разговоров высокопоставленных турецких чиновников, которые обсуждали возможность вторжения в Сирию.