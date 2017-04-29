СКР заявил наличии доказательств причастности Яценюка к расстрелам в Чечне

В Следственном комитете России заявили, что располагают доказательствами участия бывшего премьера Украины Арсения Яценюка в расстрелах и пытках российских военных в Чечне в 1995 году. Об этом сообщается на сайте СКР.

«У СКР есть доказательства участия экс-премьера Украины Арсения Яценюка как минимум в двух вооруженных столкновениях, происходивших 31 декабря 1994 года на площади Минутка в городе Грозный и в феврале 1995 года», — заявили в ведомстве.

Также отмечается, что Яценюк участвовал в пытках и расстрелах пленных российских военных в Октябрьском районе Грозного 7 января 1995 года.

В СКР подтвердили, что в настоящее время Арсений Яценюк объявлен в международный розыск по обвинению в совершении особо тяжких преступлений. Следственный комитет намерен добиваться его привлечения к уголовной ответственности.

При этом на сайте МВД Украины сообщается со ссылкой на копию обращения российских правоохранительных органов, что материалы дела Яценюка действительно направлены российской стороной в Интерпол.

В свою очередь, министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что Интерпол откажет в удовлетворении запроса России. «Мы не сомневаемся, что Интерпол, как уважаемая организация, не будет обращать внимания на откровенные глупости, придуманные больным воображением российских пропагандистов, и откажет в удовлетворении этого обращения», — написал Петренко в Facebook.

Ранее, 27 марта, городской суд Ессентуков по ходатайству следователя по особо важным делам главного следственного управления СКР по Северо-Кавказскому округу заочно арестовал Арсения Яценюка. Следствие заочно обвинило его в бандитизме и умышленном убийстве военнослужащих во время первой чеченской кампании. МИД Украины со своей стороны выразил возмущение решением суда.

Председатель СКР Александр Бастрыкин рассказал об участии Арсения Яценюка в первой чеченской войне еще в начале сентября 2015 года. Сам Яценюк эти обвинения опроверг, назвав их «сталинским правосудием и геббельсовской пропагандой».