Автор плана аренды Крыма опроверг слухи о лишении гражданства Украины

Депутат Верховной Рады Украины Андрей Артеменко заявил в эфире телеканала «112. Украина», что сообщения о лишении его украинского гражданства не соответствуют действительности.

Напомним, ранее появились сообщения, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ о лишении украинского гражданства депутата Верховной рады от фракции Радикальной партии Андрея Артеменко. Официальная причина – получение Артеменко гражданства Канады.

Однако Артеменко заявил: «Если помните четыре или пять дней тому назад появилась информация, что якобы миграционная служба, а потом комиссия по гражданству при администрации президента проголосовала и вынесла решение обратиться к президенту о лишении меня гражданства Украины. Как выяснилось после двух или трех часов поиска, никакой комиссии не было. Это все фейк, который вбрасывают некоторые мои коллеги» (цитата по ТАСС).

Артеменко также напомнил, что законодательство Украины закрепляет, что «гражданин может прекратить гражданство Украины только по собственному желанию».