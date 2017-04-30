При крушении самолета на Кубе погибли восемь человек

На Кубе потерпел крушение самолет Ан-26 Министерства революционных вооруженных сил страны, сообщает портал Cibercuba.

Самолет вылетел в 6:38 утра из аэропорта Плайа Баракоа, муниципалитет Баута, и упал в районе Лома де ла Пимьента, муниципалитет Канделариа, в провинции Артемиса. В результате погибли восемь человек.

По сообщениям СМИ, родственник одного из членов экипажа рассказал, что место предполагаемого крушения находится в труднодоступном месте и шансов найти выживших практически нет.