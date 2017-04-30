СМИ назвали источник изъятой у Захарченко валюты

В рамках расследования дела бывшего начальника управления «Т» антикоррупционного управления МВД Дмитрия Захарченко установлено, откуда у него появилась валюта более чем на 8 млрд рублей, изъятая при обыске, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как утверждают источники, 120 млн долларов и 2 млн евро, найденные при обыске у Захарченко, сначала попали в два российских банка. Затемсредства упомянутых структур были частично обналичены. По версии следователей, обнаруженная у Захарченко валюта – «доля» полковника и некоторых его коллег в МВД за покровительство фирмам.

Названия банков не сообщаются.

Отследить валюту, по словам источников, помогла упаковка. Захарченко хранил доллары в целлофановых брикетах по 200 тысяч долларов, на которых сохранились коды и печати ФРС США. Для выяснения происхождения денег ЦБ сделал запрос в США.