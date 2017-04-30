30 апреля 2017, 12:51
Украина построила дамбу для блокировки подачи воды в Крым
Украинская сторона возвела дамбу в Херсонской области для блокирования тока днепровской воды по Северо-Крымскому каналу в Крым, говорится в сообщении украинского телеканала ТСН.
Плотина возведена на границе материковой части Украины с Крымом. Дамбу стоимостью 35 млн гривен (около 1,3 млн долларов) строили год.
Новая плотина имеет шлюз, который можно открыть и наполнить водой еще 300 километров Северо-Крымского канала (до водохранилищ на полуострове).
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