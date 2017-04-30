Украина построила дамбу для блокировки подачи воды в Крым

Украинская сторона возвела дамбу в Херсонской области для блокирования тока днепровской воды по Северо-Крымскому каналу в Крым, говорится в сообщении украинского телеканала ТСН.

Плотина возведена на границе материковой части Украины с Крымом. Дамбу стоимостью 35 млн гривен (около 1,3 млн долларов) строили год.

Новая плотина имеет шлюз, который можно открыть и наполнить водой еще 300 километров Северо-Крымского канала (до водохранилищ на полуострове).