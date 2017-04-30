В Крыму ответили на строительство украинской дамбы

Председатель комитета по государственному строительству Госсовета Крыма Ефим Фикс заявил, что строительство Украиной дамбы в Херсонской области, перекрывающей воду в Крым, можно назвать только «мелким пакостничеством», сообщает ТАСС.

Фикс отметил: «Нам, крымчанам, от этого ни холодно, ни жарко, пусть себе там радуются, а мы воду не получаем с Украины уже три года и все тихо и спокойно. Воды нам своей хватает, <…> водохранилища заполнены, более того, их вода нам не нужна. А они пусть радуются, что у них такая дамба есть».

Глава комитета крымского парламента по социальной защите Александр Шувалов отметил, что с водой в Крыму «все в порядке», и посоветовал украинским властям «забетонировать вокруг себя вообще все»

Напомним, в Херсонской области Украины появилась дамба для блокирования тока днепровской воды по Северо-Крымскому каналу в Крым. Дамбу стоимостью 35 млн гривен (около 1,3 млн долларов) строили год.