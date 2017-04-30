Футбольный клуб ЦСКА уступил «Спартаку» в главном московском дерби – матче 26-го тура российской футбольной премьер-лиги.

Встреча завершилась со счетом 1:2.

Счет в ходе матча открыл Луис Адриано (32-я минута), затем Алексей Березуцкий сравнял счет (45-я минута). На 52-й минуте Денис Глушаков забил гол, обеспечивший победу «Спартаку».

Таким образом, «Спартак» получил очередные 3 очка и упрочил лидерство в турнирной таблице РФПЛ – 60 очков. ЦСКА сохраняет вторую позицию с 50 очками. Затем идут «Зенит» и «Краснодар» (по одной игре в запасе).