30 апреля 2017, 19:33
ЦСКА уступил «Спартаку»
Футбольный клуб ЦСКА уступил «Спартаку» в главном московском дерби – матче 26-го тура российской футбольной премьер-лиги.
Встреча завершилась со счетом 1:2.
Счет в ходе матча открыл Луис Адриано (32-я минута), затем Алексей Березуцкий сравнял счет (45-я минута). На 52-й минуте Денис Глушаков забил гол, обеспечивший победу «Спартаку».
Матч #ЦСКАСпартак окончен! Со счетом 2:1 в нашу пользу!— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 30 апреля 2017 г.
С победой, красно-белые! pic.twitter.com/ENlZnjUFWn
Таким образом, «Спартак» получил очередные 3 очка и упрочил лидерство в турнирной таблице РФПЛ – 60 очков. ЦСКА сохраняет вторую позицию с 50 очками. Затем идут «Зенит» и «Краснодар» (по одной игре в запасе).
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