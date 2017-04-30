Российский фильм получил Гран-при Academia Film Olomouс

Документальный фильм российского режиссера Екатерины Еременко «Озеро Восток. Хребет Безумия» впервые получил Гран-при старейшего международного фестиваля научного кино Academia Film Olomouc в Чехии, сообщает РБК.

В сообщении представителей Киностудии имени М. Горького отмечается, что Еременко , работала над созданием фильма об экспедиции в Антарктиду в течение 18 лет.

Екатерина Еременко и другие члены съемочной группы жили вместе с полярниками. На киностудии заявляют, что режиссер стала первой в России женщиной, которая провела больше месяца на станции «Восток».