Боттас выиграл Гран-при России в гонках «Формула-1»

Пилот «Мерседеса» из Финляндии Валттери Боттас стал победителем гонки Гран-при России, который проходил в Сочи, сообщает ТАСС. Это первая победа в карьера Боттаса.

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель пришел вторым, третий – его партнер по команде Кими Райкконен.

Россиянин Даниил Квят («Торо Россо») стал 12-м.

Гонку посетил президент России Владимир Путин. Его встретил новый руководитель «Формулы-1» Чейз Кери и почетный президент «Формулы-1» Берни Экклстоун, который более 40 лет руководил «Формулой-1».