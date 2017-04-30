КНДР пообещала потопить атомную подлодку ВМС США

Северная Корея пригрозила затопить атомную подлодку ВМС США USS Michigan, прибывшую в Южную Корею, сообщает Yonhap со ссылкой на северокорейские СМИ.

Напомним, USS Michigan прибыла в порт Пусан 25 апреля для последующего присоединения к авианосцу USS Vinson для учений в Японском море.

Однако в КНДР сочли прибытие американской подлодки актом устрашения: ««Срочное перемещение атомной подводной лодки в воды Корейского полуострова, сопряженное с развертыванием авианосной ударной группы, предназначено для дальнейшей активизации военных угроз в отношении нашей республики»».

«В тот момент, как USS Michigan стронется с места, она будет обречена на жалкую участь стать подводным призраком», — заявили в КНДР.