СМИ рассказали о поручении Кремля пресекать атаки на оппозиционеров

В администрации президента России дали поручение региональным властям пресекать нападения на представителей оппозиции и привлекать виновных к ответственности, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на источники.

Как рассказал один из собеседников «Газеты.ру», поручение связано с тем, что сообщения о нападениях на представителей оппозиции служат для них пиаром – помогают оставаться на слуху.

Напомним, 27 апреля оппозиционеру Алексею Навальному плеснули в лицо зеленкой. Оппозиционеру потребовалась медицинская помощь, поскольку жидкость попала в глаз.

Вслед за этим Навальный заявил, что к нападению на него причастна администрация президента России.