СМИ узнали о подготовке двух терактов в Лондоне

Радикальные исламисты намереваются осуществить в ближайшее время две террористические атаки в Лондоне, пишет The Sunday Times.

По информации СМИ, Скотланд-Ярд усилил наблюдение за новыми «активными» группами подозреваемых, которые могли быть вдохновлены участниками запрещенных в России террористических организаций «Исламское государство» и «Аль-Каида».

СМИ подчеркивают, что предполагаемые планируемые теракты не связаны с задержанием шестерых подозреваемых в терроризме в Виллесдене на северо-западе Лондона или арестом вооруженного ножами мужчины у здания парламента.