Навальный обвинил Кремль в нападении на него с зеленкой

Оппозиционер Алексей Навальный написал в своем блоге, что к нападению на него причастна администрация президента России.

Навальный пишет: «Ни на секунду не сомневаюсь и моя уверенность основана на фактах, что нападение организовала администрация президента. Да, непосредственно со стаканчиками зеленки бегают всякие НОДовцы, но у них постоянно точные данные о моих перемещениях <…>. Понятно, что данными из баз и данными наружного наблюдения их снабжают спецслужбы. Они же гарантируют неприкосновенность, “неработающие камеры” и нежелание полиции вести расследование».

Политик выражает уверенность в том, что «никакого расследования, конечно, не будет».

Напомним, 27 апреля Навальному плеснули в лицо зеленкой. Оппозиционеру потребовалась медицинская помощь, поскольку жидкость попала в глаз.